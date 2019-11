Red Dead Redemption 2 PC: una mod del Joker e il primo video in 4K!

La versione PC di Red Dead Redemption 2 con risoluzione in 4K e una frequenza di aggiornamento di 60 frame per secondo è davvero impressionante, provare per credere. Se però siete tra i giocatori PC che non possono permettersi di far girare il titolo con queste impostazioni (stando alle recenti linee guida pubblicate da Nvidia, pare che neanche le sue schede grafiche di fascia alta riescano a reggere una tale combinazione), ci ha pensato IGN a mettere online i primi 22 minuti della campagna in singolo. Al di là dei requisiti piuttosto alti richiesti dal gioco, che più o meno ci aspettavamo, arriva come una doccia fredda invece la notizia di numerosi utenti alle prese con una gran quantità di crash e di bug che lo affliggerebbero, alcuni dei quali ne impedirebbero addirittura l’avvio sul launcher di Rockstar. Al momento la compagnia ha reso disponibile un aggiornamento che dovrebbe risolvere almeno quest’ultimo problema, ma di sicuro nuove patch arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Oltre alla possibilità di impostare i dettagli grafici a piacimento, un’altra grossa differenza tra la versione PC di Red Dead Redemption 2 e quella console la faranno sicuramente le mod create dagli utenti. Una di queste, a opera del team RedDeadModders, è addirittura già disponibile e permette di dipingere la faccia del protagonista del gioco, Arthur Morgan, come quella del Joker di Joaquin Phoenix. Il risultato è più inquietante che bello, bisogna dirlo.