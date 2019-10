Red Dead Redemption 2: il trailer per PC è da brividi

Rockstar Games ha pubblicato il trailer per la versione PC di Red Dead Redemption 2, che sarà disponibile sul suo store ufficiale, GameStop, Epic Games Store e Humble Bundle a partire dal 5 novembre, mentre bisognerà aspettare fino a dicembre per prenderlo su Steam. Nel breve video si possono vedere una serie di scenari diversi del gioco, dove sia alternano panorami naturali e cittadini per mettere in risalto tutte le migliorie grafiche rese possibili dalla potenza di calcolo maggiore del PC (a patto che sia adeguatamente equipaggiato con una scheda grafica adeguata) anche rispetto a PlayStation Pro e Xbox One X. In particolare, oltre alla maggiore fluidità spiccano l’assenza di blur (sfocatura) e quindi la maggiore la profondità di campo, così come gli effetti di illuminazione e particellari ancora più realistici.

Oltre alla migliore resa grafica, la versione per PC di Red Dead Redemption 2 avrà anche alcuni contenuti extra come nuove taglie, armi, cavalli, tesori e nascondigli dei clan di fuorilegge (qui la lista completa). Preordinando inoltre il gioco attraverso il Rockstar Game Launcher è possibile ottenere fino al 22 ottobre, oltre a una serie di sconti sulle edizioni speciali e diversi oggetti bonus da utilizzare in-game, due titoli Rockstar Games in regalo a scelta tra Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: Edizione Completa e Max Payne 3: Complete Edition.

Red Dead Redemption sarà anche disponibile per l’acquisto tra i titoli di lancio di Google Stadia Pro il prossimo 19 novembre.