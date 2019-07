Red Dead Redemption 2 arriva su PC!

Gli utenti PC stanno ancora aspettando la loro versione di Red Dead Redemption 2, tuttavia Rockstar Games non ha mai rilasciato dichiarazioni in proposito. Qualche giorno fa però un indizio è uscito fuori dal Social Club (una community gestita dall’azienda dedicata agli utenti per i giochi) riaccendendo così le speranze del pubblico. Nel codice sorgente della piattaforma è apparsa una riga in cui si legge “RDR2_PC_Accomplishments”, che sembrerebbe indicare la presenza, ormai solo da rivelare, delle funzionalità del servizio anche per la versione PC del gioco.

Non è una cosa nuova che i titoli di Rockstar arrivino prima per console e poi su PC (lo stesso è accaduto con GTA V), ma dal lancio di RDR2 su PS4 e Xbox One sono passati ormai quasi 8 mesi senza nessun aggiornamento.

Nel frattempo, i giocatori su console sembrano aver spolpato il gioco fino all’osso, oltrepassando persino i confini consentiti dalla mappa. Sfruttando un glitch di Red Dead Online, infatti, un gruppo di giocatori è riuscito a raggiungere il Messico – quella parte di mappa del mondo di Red Dead Redemption presente nel primo capitolo ma omessa nel secondo – e hanno documentato la loro impresa via Twitter.