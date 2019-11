Red Dead Redemption 2, annunciata la data d’uscita su Steam!

Finalmente Red Dead Redemption 2 ha una data di uscita anche su Steam: arriverà la prossima settimana, esattamente giovedì 5 dicembre. È stata anche aperta la pagina ufficiale del gioco sullo store di Valve ma, come era prevedibile, non è possibile effettuare il pre-order ottenere bonus di alcun tipo visto che la stessa versione PC è disponibile in altri negozi digitali dal 5 novembre scorso.

Con Red Dead Redemption 2 infatti Rockstar Games non è andata per il sottile: ha evidentemente deciso di punire Valve per le percentuali di vendite troppo alte che chiede sul suo store fissando la data di uscita su Steam addirittura a un mese di distanza da quella su Epic Games Store, Humble Bundle e il suo neonato launcher dedicato. Non solo, Red Dead Redemption 2 è già disponibile anche su Google Stadia dal giorno di lancio del servizio lo scorso 19 novembre.

C’è anche da dire però che gli utenti di Steam potranno godere di un lancio meno traumatico di quello dello scorso mese, durante il quale numerosi giocatori hanno riportato una gran quantità di problemi di avvio, crash e di bug che affliggevano la versione PC. Molti di questi problemi tecnici sono stati corretti in corsa da Rockstar con il rilascio di alcune patch di aggiornamento, quindi è probabile che il debutto su Steam andrà meglio. Insomma, non tutto il male viene per nuocere.