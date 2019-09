Red Dead Online sta per ricevere un grosso aggiornamento

Rockstar Games ha annunciato che il prossimo aggiornamento di Red Dead Online arriverà martedì 10 settembre e porterà nel gioco alcune grosse novità.

Prima di tutto, con l’introduzione delle nuove Professioni della frontiera i giocatori si potranno scegliere dei Ruoli che permetteranno di ottenere oggetti, abilità esclusive e altro ancora attraverso una vasta serie di attività disponibili.

A seconda del ruolo scelto, infatti, si guadagneranno dei punti esperienza compiendo determinate azioni, un po’ come accade con le sfide presenti nella modalità della storia del gioco. I primi tre ruoli che verranno lanciati permetteranno di vestire i panni di un cacciatore di taglie, un commerciante o un collezionista.

Oltre ai Ruoli, l’aggiornamento introdurrà anche una vasta gamma di nuove funzionalità e aggiornamenti alle dinamiche di gioco che includono: nuovi eventi Free Roam legati ai Ruoli e che si sbloccano salendo di rango nell’ambito degli stessi; slot aggiuntivi nelle stalle; prezzi di vendita dei gioielli più bilanciati; contenitori saccheggiabili anche su carri ambientali; slot aggiuntivi per gli abiti personalizzati e la possibilità di dare un nome agli abiti salvati nel guardaroba; un ribilanciamento delle armi per evitare il ricorso eccessivo ai colpi alla testa per uccidere i nemici negli scontri tra giocatori e molto altro ancora.