Red Dead Online: lingotti d’oro gratis per tutti!

Ottima iniziativa di Rockstar Games per il suo gioco online ad ambientazione western Red Dead Online: basta solo autenticarsi online, infatti, per guadagnare subito 5 lingotti d’oro, che saranno accreditati nell’arco di 48 ore.

Se, poi, si completa una sfida giornaliera per tre giorni di seguito, si ha diritto a ricevere, gratis, 10 oli di serpente, 20 pallettoni incendiari e 10 tonici miracolosi. Si tratta di un’offerta che vuole tenere stretti al gioco i suoi giocatori più fedeli, in un periodo in cui gli utenti sono tentati da mille sfide online diverse. In Red Dead Online, poi, sono disponibili anche vari sconti su armi ed equipaggiamenti.