Red Bull Factions 2019, i QLASH Forge sono i campioni di League of Legends

Si è conclusa sabato nel teatro eSport allestito da Red Bull all’interno dell’Infront Studio di Milano, la finale del Red Bull Factions 2019, il torneo di League of Legends più seguito nel nostro paese. Nella giornata finale le tre squadre classificate si sono giocate il titolo di campione nazionale in una sfida a eliminazione diretta. Il primo match ha visto competere i secondi e i terzi classificati, rispettivamente Outplayed e MOBA ROG, in una sfida al meglio delle tre. La partita si è conclusa con una vittoria 2-0 per gli Outplayed, che hanno dovuto poi scontrarsi con i primi in classifica QLASH Forge. La finalissima si è conclusa di fronte a centinaia di spettatori con la vittoria per 2 a 0 di questi ultimi.

Arrivato alla sua quarta edizione, il Factions è uno dei tornei dedicati al videogioco di Riot Games più apprezzati e seguiti in Italia. L’edizione 2019, partita lo scorso 19 ottobre, ha visto centinaia di partecipanti e oltre 233 mila spettatori totali che hanno seguito l’evento dal vivo oppure attraverso Twitch e i canali dedicati.