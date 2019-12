Rainbow Six Siege, un operatore in regalo per tutti con le feste

Per celebrare le feste Ubisoft ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori di Rainbow Six Siege. Effettuando il log-in sul gioco entro il prossimo 5 gennaio sarà possibile trovare un pacchetto scaricabile gratuito contenente un operatore a caso degli Anni 1, 2, 3 o 4. Ovviamente è esclusa la possibilità di ricevere un doppione. Per lo stesso motivo, coloro che sono già in possesso di tutti gli operatori disponibili nel pacchetto troveranno invece l’uniforme e il casco “Little Helper Monty” che trasformeranno Monty in una sorta di albero di Natale ambulante, per la gioia di tutti coloro che amano immergersi nell’atmosfera del periodo anche a scapito del buon gusto.

Di recente Rainbow Six Siege ha anche cambiato team di sviluppo: il brand director Alexandre Remy e il creative director Xavier Marquis hanno infatti lasciato il posto a un nuovo gruppo, capitanato da Leroy Athanasshoff, per dedicarsi a un nuovo progetto sempre all’interno di Ubisoft.

🎄 HAPPY HOLIDAYS from the Rainbow Six Siege team!

To thank you all for such a great year, we’ve left you a sweet little treat. ❄

🎁 Find your surprise in the Holiday 2019 Pack in the Pack section from the Home screen! pic.twitter.com/tSNhoyidmD

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 23 dicembre 2019