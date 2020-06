Rainbow Six: Siege diventa gratis

Una di quelle notizie da farti fare grandi sorrisi: il prossimo weekend Rainbow Six Siege sarà giocabile gratis. Così come l’avete letta: il leggendario titolo di Ubisoft sarà disponibile gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, e nella sua versione più completa, cioè comprensiva di tutte le mappe e le modalità. L’offerta è valida dall’11 al 14 giugno e per accedervi si seguono metodi diversi a seconda della piattaforma. E dunque, per PC via uPlay; per PS4 via PlayStation Store cliccando sul pulsante di prova gratuita vicino a quello dell’acquisto; su Xbox One andando alla sezione Gold.

E tutti i progressi effettuati in quei giorni saranno poi trasferibili nella versione commerciale, nel caso la si voglia acquistare. Un ottimo modo per mettere le mani sul gioiello di Ubisoft e, chissà, scoprirsi dei talenti dell’esport.