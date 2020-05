Questo weekend si gioca Euro 2020 (su console)

Weekend frizzante per gli appassionati di calcio e di eFootball PES 2020, il gioco di calcio di Konami. 16 nazionali, infatti, si contenderanno il primo titolo di UEFA eEURO 2020, torneo di calcio simulato che come protagonista ha quegli europei rinviati al prossimo anno a causa del COVID-19.

Ovviamente c’è la possibilità di seguire le partite in tempo reale, tramite l’apposito canale YouTube, con dirette streaming che inizieranno il 23 maggio alle 13.45, coi gironi di qualificazione, per poi passare a quarti di finale, semifinali e finale. Le fasi a eliminazione si terranno tutte domenica 24 maggio, rispettivamente alle 11, 16 e la finalissima alle 18.15.

Per l’Italia scenderanno in campo i campioni Rosario “Npk_02” Accurso, Nicola “nicaldan” Lillo, Carmine “Naples17x” Liuzzi e Alfonso “AlonsoGrayfox” Mereu, che giocheranno in un girone tutt’altro che semplice, composto da Turchia, Danimarca e Serbia.