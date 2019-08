Quattro nuovi Dualshock 4 in arrivo

Il Dualshock 4, il controller ufficiale per PlayStation 4 prodotto da Sony, è stato lanciato sul mercato sei anni fa nelle due semplici varianti nera e bianca, associate alle rispettive console. Da allora altre 25 colorazioni hanno affiancato quelle di base, alle quali se ne aggiungeranno ulteriori quattro a partire da questo autunno.

Con un nuovo video di presentazione, Sony ha annunciato che i nuovi DualShock 4 nelle varianti Electric Purple, Red Camouflage, Titanium Blue e Rose Gold saranno disponibili da settembre presso tutti i rivenditori affiliati. Per chi ama gli acquisti online, invece, i nuovi controller sono già disponibili per il preordine, ma solo sul sito americano di Sony per ora, al prezzo di 64,99 dollari.

E le novità non sono finite qui. Se il colore Rose Gold vi ispira particolarmente e volete le cuffie in pendant con il pad, da novembre saranno messe in vendita anche le Gold Wireless Headset – Rose Gold Edition per la vostra console. Anche queste sono al momento disponibili per il preordine sul sito di Sony America alla cifra di 99,99 dollari.