Quali sono i Pokémon più amati e quelli più odiati? Sorpresa

Prendi 52000 appassionati utenti di Reddit, chiedigli quali sono i loro Pokemon preferiti, e poi sta a vedere cosa succede. Statisticamente il campione è interessante, quindi l’esito potrebbe non essere così scontato, specie perché il numero di mostricciattoli creati oltre 20 anni fa, dal primo lancio, ammontano a più di 800. E infatti, ecco la sorpresa: in media, ogni Pokemon ha ricevuto 65 preferenze, ma la realtà è che parecchi ne hanno ricevuta una sola. Il Pokemon più amato ha ricevuto ben 1107 voti, pari al 2% degli elettori. Ma la vera sorpresa riguarda lo scalino più basso della graduatoria: ben quattro delle piccole creature non hanno alcun fan. Zero voti. Un’onta difficile da cancellare, anche se per almeno un paio è spiegabile osservando il loro design. Quali sono, dunque, i Pokemon non amati dal popolo di Reddit? Si tratta di Silcoon, che fa coppia con Cascoon che invece ha ottenuto due voti.

Poi c’è Gothita, una Lolita in stile black. Più inspiegabile il flop degli altri due, vale a dire la murena Eelektrik e, soprattutto, il carismatico Yungoos. Se invece siete incuriositi sulle prime posizioni, oltre al vincitore assoluto coi 1107, che è Charizard (come dare torto ai votanti?), seguono Gengar con 1056 voti, Arcanine con 923, Bulbasaur con 710, poi Blaziken (613), Umbreon (604), Lucario (604), Gardevoir (585), Eevee (581) e Dragonite (551).