Quale sarà il prossimo gioco di Naughty Dog?

Con The Last of Us – Part 2 in fase di arrivo, sono in molti a speculare sul titolo già in lavorazione negli uffici di Naughty Dog. Di che si tratterà? A voler leggere tra le righe dell’intervista rilasciata a GQ da Neil Druckmann, creative director della società, una risposta, in effetti, la si trova. “Quando ci si avvia alla conclusione, creativamente ci sono sempre meno responsabilità e la mia mente non può fare a meno di pensare alla prossima cosa”, afferma Neil. E aggiunge: “Quindi sì, la prossima cosa potrebbe essere un Part 3, la prossima cosa potrebbe essere un nuovo IP”. Come intendere queste parole, al di là del loro significato esplicito? Innanzitutto, che non è escluso a prescindere un terzo atto di The Last of Us, e come affermazione, prima che qualcuno conosca il finale di Part 2, è certo pesante. D’altra parte, è da almeno un paio di anni che si sa che Naughty Dog è al lavoro anche su una nuova IP, che dunque potrebbe finalmente vedere la luce.

Nel frattempo, lo stesso Druckmann è al lavoro sull’adattamento televisivo di di The Last of Us per HBO, insieme al creatore della serie Chernobyl, Craig Mazin.