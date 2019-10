PUBG, disponibile il cross-play tra PS4 e Xbox e una nuova collaborazione

Ottobre inizia al meglio per i giocatori di Playerunknown’s Battlegrounds, che con l’aggiornamento 4.3 troveranno finalmente incluso il supporto al cross-play tra PlayStation 4 e Xbox One. Per distinguersi tra loro, gli utenti delle due piattaforme saranno identificati da icone differenti, cosa che probabilmente farà molto piacere a tutti gli amanti della console war che andranno a cercarsi sul campo di battaglia.

Contestualmente all’arrivo dell’aggiornamento è stata anche lanciata una nuova collaborazione con The Walking Dead, la fortunata serie TV di AMC tratta dal fumetto di Robert Kirkman. L’evento permette di “entrare nel campo di battaglia nelle vesti dei personaggi più iconici della serie, protagonisti e antagonisti”. Nello specifico, sono disponibili le skin di Daryl Dixon, Rick Grimes, Negan e Michonne, così come alcuni oggetti distintivi degli stessi tra cui la motocicletta di Daryl, la katana di Michonne e Lucille, l’inconfondibile mazza di Negan.

La collaborazione durerà fino al 2 gennaio del 2020. I giocatori di PUBG Mobile, la versione gratuita per cellulari del gioco, potranno ottenere le skin e gli oggetti legati all’evento vincendo le varie sfide offerte nel corso dello stesso, oppure acquistarli tramite il negozio in-game. Di recente PUGB corporation ha annunciato il lancio di una versione gratuita del gioco anche per PC, che riprende in buona parte le caratteristiche di quella mobile.