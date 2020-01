PS5, Sony svela il logo e le caratteristiche hardware al CES

Nei primi minuti della sua conferenza al CES 2020, Sony ha rivelato il logo ufficiale di PlayStation 5, la cui uscita sul mercato è attesa per la fine di quest’anno. Nulla di rivoluzionario o inaspettato: lo stile semplice ed essenziale è lo stesso che ormai ci portiamo dietro dai tempi di PlayStation 3. Eppure, tanto è bastato perché il post dell’annuncio sull’account Instagram di PlayStation raccogliesse svariate milioni di like in poche ore.

La compagnia giapponese ha anche ufficializzato in un’immagine alcuni dettagli sull’hardware della nuova console, nello specifico: la possibilità di riprodurre l’audio in 3D, la presenza di un hard disk SSD super veloce, il supporto hardware alla tecnologia di ray-tracing e l’inclusione di un lettore Blu-Ray ultra HD. Non viene stranamente fatta alcuna menzione alla retrocompatibilità della futura console che pure sembrava stare particolarmente a cuore a Sony, se non altro per stare al passo con Microsoft e quelli che saranno i punti di forza già annunciati di Xbox Series X.

Nel frattempo, su Reddit è spuntata un immagine di quello che dovrebbe essere il DualShock 5 fornito in dotazione agli sviluppatori insieme al prototipo della console. Oltre alla forma leggermente più tozza e alla presenza di un cavo di collegamento USB Type-C (da cui è lecito aspettarsi tempi di ricarica inferiori rispetto al DS4), non è possibile tuttavia ricavare molte altre informazioni.