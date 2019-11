PS4 continua a macinare numeri record

Novembre 2013. Il mondo entra in contatto con PlayStation 4. Novembre 2019. A sei anni di distanza, sono oltre cento i milioni di console immesse sul mercato. Con un nuovo record. Grazie infatti ai risultati dell’ultimo trimestre fiscale (2,8 milioni di pezzi), PlayStation 4 è diventata la seconda console più venduta di tutti i tempi, salendo i gradini del podio e superando in volata PS1 (ferma a 102,49 milioni) e Nintendo Wii (101,63 milioni). Difficile immaginare però che l’ascesa di PS4 sia destinata a raggiungere la vetta della classifica, considerando che la prima posizione è saldamente detenuta da anni da PS2, con 155 milioni di unità vendute.

Snocciolando altri dati statistici, il servizio di cloud gaming PS Now, spinto probabilmente dalla riduzione del prezzo e dall’aumento dell’offerta contenutistica ha raggiunto il milione di abbonati, mentre PlayStation Plus ha visto salire la quota di sottoscrizioni a 36,9 milioni, con un incremento di 2,6 milioni nell’ultimo anno fiscale. Non male, in attesa della stagione natalizia 2020 e di PS5.