PS Plus, Uncharted 4 tra i giochi gratis in arrivo

Sony ha rivelato per sbaglio in anticipo i giochi gratis che saranno resi disponibili nel mese di aprile per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. In un video, ora rimosso, pubblicato su YouTube dal canale PlayStation Access arriva la conferma che Dirt Rally 2.0 e Uncharted 4: A Thief’s End saranno i due nuovi titoli dell’Instant Game Collection del prossimo mese, che prenderanno il posto di Shadow of the Colossus e Sonic Forces.

Dirt Rally 2.0, come si evince dal titolo, è un’ottima simulazione di rally pubblicata da Codemasters nel febbraio del 2019, assolutamente imperdibile per gli appassionati del genere.

Uncharted 4 probabilmente non ha bisogno di presentazioni: si tratta di una delle esclusive più importanti per PlayStation 4, e dell’ultimo capitolo della serie sviluppata da Naughty Dog che vede per protagonista il ladro-archeologo Nathan Drake.

Entrambi i giochi potranno essere scaricati a partire dal 7 aprile e per tutto il resto del mese.