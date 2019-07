PS Plus si aggiorna, tra rincari e cambi dell’ultimo momento

Negli ultimi giorni abbiamo sentito più volte parlare di PlayStation Plus (il servizio di Sony che permette di giocare online su PlayStation 4 e che ogni mese mette a disposizione degli abbonati alcuni titoli gratuitamente). La ragione è dovuta a due distinte notizie: la prima riguarda l’aumento del prezzo della sottoscrizione mensile, che passerà da 7,99 a 8,99 euro a partire da agosto. Il rincaro, stando a quanto dichiarato da Sony, è dovuto a generiche “ragioni di mercato”.

È curioso però notare che l’aumento non avverrà in tutti paesi. Al contrario, in alcuni stati americani e del medio oriente (come ad esempio Messico, Oman e Arabia Saudita) il prezzo è addirittura sceso, come hanno fatto notare alcuni utenti sui forum online. Oltretutto, le tariffe trimestrali e annuali non subiranno variazioni, il che ci fa pensare che si tratti di una mossa dell’azienda per fidelizzare i propri clienti più scettici spingendoli verso forme di abbonamento a lungo termine (oppure per invogliarli abbassando i prezzi).

Se è questo lo scopo, è certo però che l’inaspettata rimozione di PES 2019 tra i giochi gratuiti di questo mese non dà un’idea di grande efficienza del servizio. Il gioco era stato annunciato insieme a Horizon Chase Turbo, ma è stato poi frettolosamente rimpiazzato dalla versione deluxe di Detroit: Become Human. Sony non ha dato nessuna spiegazione a riguardo e chi sperava di poter giocare il titolo calcistico di Konami, purtroppo, dovrà attendere un’altra occasione.