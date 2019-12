PS Now, Horizon Zero Dawn e Uncharted: The Lost Legacy in arrivo a gennaio

Dopo l’aggiornamento di Microsoft che ha rivelato i quattro nuovi giochi del catalogo di Xbox Game Pass di dicembre, è il turno di Sony di rinnovare l’offerta del suo servizio in abbonamento. A partire dal 2 gennaio 2020 tutti gli iscritti al PlayStation Now potranno scaricare su PlayStation 4 o giocare in streaming su PC Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy e Overcooked 2.

I giochi, come sempre, rimarranno in catalogo solo per un periodo di tempo limitato, anche se non è stato reso noto quale sarà il termine. Tra i titoli prossimi alla scadenza vi ricordiamo Persona 5 e Middle-Earth: Shadow of War, che verranno rimossi il 3 febbraio, oltre a PUBG, Wolfenstein: The Old Blood e Formula 1 2019, che rimarranno online fino al 2 marzo 2020.

L’offerta complessiva di PS Now al momento conta più di 800 titoli PS2, PS3 e PS4 disponibili per lo streaming via console e PC, dei quali circa 300 possono anche essere scaricati su PS4 per un’esperienza di gioco migliore.