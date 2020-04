Problemi col firmware 7.50 di PlayStation 4

Il rilascio di un nuovo firmware, per qualsiasi dispositivo, è sempre un affare complicato, e anche le console non sono immuni a qualche problemino. PlayStation 4, col firmware 7.50 rilasciato questa settimana, lo ha provato sulla propria pelle (non è la prima volta). Quello che doveva essere un aggiornamento tutto sommato “soft” si è mostrato foriero, in realtà, di diversi problemini tecnici, che diversi utenti stanno elencando in un’apposita sezione di Reddit.

Il principale è relativo al boot, cioè la fase di avvio della console, che viene ripetuto ciclicamente senza mai terminare. In altri casi, la console si accende ma non trasmette alcun segnale video, mentre in altri ancora le magagne riguardano il lettore Blu-Ray, che restituisce dei codici di errore.

I problemi del firmware 7.50 si fanno ancora più sentire in questi giorni di lockdown, nei quali i videogame sono uno dei passatempi preferiti e preferibili. Sony è al lavoro per sistemare di tutta fretta le cose, nel frattempo, per chi incombesse in qualchje grana, il consiglio è di reinstallare il firmware tramite porta USB.