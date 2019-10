Postal 4 è realtà: l’annuncio ufficiale di Vince Desi

Quello che fa Vincent Desi con il suo studio Running With Scissors si può amare o odiare, ma di sicuro non si può prevedere, neanche se fino a poco tempo fa hai avuto modo di parlarci a quattr’occhi come nel nostro caso. E a riprova del fatto, il team statunitense ha deciso di annunciare e lanciare a sorpresa nella giornata di ieri Postal 4: No Regerts (un nome, un programma) in versione Accesso Anticipato sulla piattaforma Steam.

Il quarto capitolo introduce una nuova ambientazione, una città immaginaria dell’Ariziona chiamata Edensin che sarà alla mercé del solito psicopatico Postal Dude (doppiato per l’occasione dallo storico attore di Duke Nukem, Jon St. John) e del suo fido botolo Champ. Il gioco offre un piccolo mondo aperto e le solite meccaniche da sparatutto sandbox. Vale a dire che lo scopo è quello di andare in giro cercando i modi più creativi e stronzi di fare casino, avvalendosi chiaramente del repertorio di armi più indecenti della storia dei videogiochi, come la pistola caricata a urina e altri gingilli perversi che presto o tardi finiranno dritti al centro di qualche grassa polemica.

Postal 4 al momento è venduto al prezzo decisamente economico di 16,79 € su Steam. Ricordate però che, trattandosi di un accesso anticipato, quella che andrete a comprare è una versione alpha del gioco, quindi incompleta e non priva di bug. Il vostro acquisto contribuirà infatti a finanziare lo sviluppo della versione finale, della quale però ancora non si conosce una data di rilascio precisa.