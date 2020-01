Pokémon Spada e Scudo, annunciato il Pass di espansione

Pokémon Spada e Scudo riceverà quest’anno un Pass di espansione che introdurrà nel gioco due nuovi contenuti scaricabili intitolati «L’isola solitaria dell’armatura» e «Le terre innevate della corona». Il primo DLC sarà disponibile a fine giugno mentre il secondo arriverà in autunno; entrambi andranno ad ampliare la storia dei giochi principali con nuove missioni, nuove aree da visitare e moltissime nuove creature, che vanno dalle new entry vere e proprie alle forme di Galar dei Pokémon classici, tra cui i leggendari Articuno, Zapdos e Moltres. In tutto, il numero il numero dei Pokémon che verranno aggiunti nel corso dell’anno dovrebbe superare i 200, andando in qualche modo a colmare quelle mancanze che hanno fatto imbestialire i fan.

I giochi Pokémon non sono nuovi ad aggiornamenti, anzi: è tipico di Nintendo lanciare una versione riveduta e ampliata di ogni episodio della serie a circa un anno di distanza dall’originale. Gli ultimi capitoli a seguire questa tradizione sono stati quelli di settima generazione, con la pubblicazione di Pokémon Ultrasole e Ultraluna nel 2017. È la prima volta, quindi, che vediamo l‘espansione venduta separatamente, senza la necessita di ricomprare il gioco per intero. Questo non esclude, in ogni caso, che i due DLC possano venire comunque inclusi in futuro in una nuova edizione definitiva e pacchettizzata di Spada e Scudo.

Il Pass di espansione, che dà accesso a entrambi contenuti una volta pubblicati, è già preordinabile al prezzo di 29,99 € sul sito Nintendo o direttamente da Nintendo Switch attraverso il Nintendo eShop.