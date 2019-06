PlayStation Plus si arricchisce (e rincara)

I giochi del mese di Giugno, offerti gratuitamente agli abbonati al servizio PlayStation Plus,sono niente poco di meno che Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. A questa offerta si aggiungono quelle dei “Days of Play”, iniziativa di Sony che consiste in una notevole serie di offerte su giochi, console e accessori. Da 7 di Giugno, e per gli 11 giorni successivi, gli utenti potranno approfittare di sensibili ribassi. Per esempio, lo Starter Pack PS VR, che comprende tutto l’occorrente per utilizzare la realtà virtuale sulla propria PlayStation 4, passa da 299,99 a 199,99 euro. Dall’1 Agosto, invece, è previsto un aumento dei prezzi del PlayStation Plus in Europa e in Giappone, anche se pare che l’entità cambi da paese a paese. Per l’Italia è previsto l’aumento del solo abbonamento mensile, che passa da 7,99 a 8,99, mentre rimane il prezzo di 24,99 euro per il trimestrale e di 59,99 euro per l’annuale.