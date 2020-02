PlayStation Plus, rivelati i nuovi giochi di marzo

Sony ha appena rivelato i due nuovi giochi che saranno disponibili gratuitamente a partire dal 3 marzo per gli abbonati del PlayStation Plus. Si tratta di Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Il primo è il remake dell’intramontabile classico di Fumito Ueda uscito ben 15 anni fa su PlayStation 2. Pubblicata nel 2018, questa nuova versione si presenta estremamente fedele all’originale, del quale sono stati rivisti solo il sistema di controllo e, ovviamente, il comparto grafico. Su PlayStation 4 Pro è infatti possibile giocarlo in risoluzione 4K a 30 fps oppure in 1080p a 60fps, per un risultato, in entrambi i casi, davvero maestoso.

Spinta dal successo recente del film di Sonic – ci scommettiamo – è l’altra proposta del mese, ovvero Sonic Forces. Uscito nel 2017, questo capitolo del franchise unisce lo stile di gioco a scorrimento laterale dei primi capitoli della serie a quello più moderno degli episodi in 3D; un’idea interessante ma purtroppo viziata da una realizzazione abbastanza scialba.

Al momento, lo ricordiamo, su PS Plus è possibile scaricare ben cinque giochi, ovvero: BioShock: The Collection (che include tutti e tre i capitoli della serie più le espansioni), The Sims 4 e Firewall Zero Hour.