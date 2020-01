PlayStation Plus, cinque giochi gratis a febbraio

Febbraio è alle porte e tutti gli abbonati PlayStation Plus troveranno ad attenderli ben cinque giochi per divertirsi con la loro PlayStation 4 e PlayStation VR. Pur non trattandosi di titoli nuovissimi, parliamo comunque di classici per tutti i gusti.

Prima di tutto c’è BioShock: The Collection, una raccolta che include le versioni rimasterizzate di tutti e tre capitoli della serie e le relative espansioni. The Sims 4 è invece l’ultimo episodio, uscito nel 2017, dell’acclamata serie di Electronic Arts, un divertentissimo life-sim (o «simulatore di persone che fanno cose») che tutti dovrebbero provare almeno una volta, anche se la sola idea vi fa venire l’orticaria. Firewall Zero Hour, infine, è uno sparatutto in prima persona 4 contro 4 per PlayStation VR. Un buon titolo per rimpolpare la vostra libreria di giochi in realtà virtuale.

Sempre per gli amanti di giochi a sbafo, ricordiamo che in altri lidi, più precisamente su Epic Games Store, è al momento in regalo Farming Simulator 19, il penultimo capitolo della serie che ha spopolato tra i contadini e non. Se questa realistica simulazione di vita agreste vi ha sempre incuriosito ma non avete mai osato avvicinarvi, questo è il momento migliore per saltare sul trattore.