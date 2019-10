PlayStation Now: drastico taglio di prezzo e nuove esclusive aggiunte

Sony ha tagliato il prezzo di PlayStation Now, il suo servizio in abbonamento che permette di giocare principalmente in streaming e che adesso costa 9,99 euro per il mensile (rispetto ai 15 euro richiesti in passato), 24,99 euro per il trimestrale e 59,99 euro per l’annuale.

Si tratta di una riduzione notevole, forse anche dettata da un certa apprensione per l’arrivo di Google Stadia a fine novembre e per il lancio della beta pubblica di Project X Cloud di Microsoft, avvenuto proprio in questi giorni negli Stati Uniti e pronto a coinvolgere anche altri paesi.

Con il taglio di prezzo si sono inoltre aggiunte al catalogo del servizio quattro nuove interessanti proposte: GTA 5, inFAMOUS: Second Son, Uncharted 4 e God of War. I giochi in questione tuttavia non rimarranno per sempre disponibili, ma saranno inclusi nel servizio solo fino al 2 gennaio 2020. Si tratta infatti di una nuova categoria dell’offerta, che ogni tre mesi vedrà alternarsi diversi titoli di successo che includono alcuni tra i giochi per PS4 più giocati in assoluto e più apprezzati dalla critica. Considerando che buona parte delle esclusive per PlayStation 4 è rappresentata da esperienze single player e story-driven, il periodo di tempo limitato non è poi un grosso limite. Diverso il discorso invece per un gioco come GTA V, che ha dalla sua una popolarissima modalità online multiplayer destinata a durare ben più di tre mesi; si tratta comunque di un gioco uscito ormai sei anni fa, e questo spiega la scelta.

PlayStation Now al momento presenta un’offerta di 700 giochi provenienti dai cataloghi PS4, PS3 e PS2 da riprodurre in streaming su PS4 o PC, e che include oltre 300 giochi per PS4 con possibilità di essere scaricati sulla console per giocare con prestazioni migliori.