PlayStation 5: trapelano le prime immagini!

Di PlayStation 5 finora abbiamo visto alcuni disegni industriali presenti nei brevetti depositati da Sony qualche mese fa. Ora quelle immagini trovano finalmente un riscontro nella realtà grazie a una foto trapelata nelle ultime ore che sembra mostrare in tutto e per tutto un kit di sviluppo della nuova console. La particolare forma a V che salta subito all’occhio, oltre a rappresentare un cinque in numeri romani, permetterebbe agli sviluppatori di impilare facilmente più macchine per condurre stress test multipli grazie alla presenza delle prese d’aria centrali, che facilitano il lavoro del sistema di raffreddamento. Non è chiaro invece se il controller collegato alla console sia il nuovo DualShock, che stando ad alcune indiscrezioni nell’aspetto non dovrebbe differire molto dall’attuale versione.

Se state già storcendo il naso per il design antiquato, non dimenticate che l’aspetto di un devkit difficilmente rispecchia quello del prodotto destinato ai consumatori. Tuttavia, è indubbio che quello di PlayStation 5 mostri una cura e un’inventiva decisamente maggiore rispetto ai suoi antenati. Nella stessa foto infatti, precisamente nella parte destra, si può intravedere il devkit, molto più spartano di PlayStation 4. Andando un po’ indietro con la memoria, inoltre, vale la pena ricordare il kit di sviluppo di PlayStation 2 (visibile nell’immagine qui in basso), che già presentava alcune idee che furono poi riprese nel design della macchina messa in commercio. Questo significa che la foto della PlayStation 5 destinata agli sviluppatori potrebbe comunque darci qualche indizio — per esempio la particolare forma a V – di come sarà quella che troveremo nei negozi il prossimo anno.