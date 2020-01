PlayStation 5, trapela in rete il video di un gioco

Godfall è stato annunciato alla fine dell’anno scorso ai TGA ed è il primo titolo presentato ufficialmente per PlayStation 5. Prodotto da Gearbox e sviluppato dal piccolo studio Counterplay Games, il gioco è un action 3D in terza persona che verrà lanciato molto probabilmente con la console di Sony, visto che entrambi riportano come data d’uscita il periodo festivo del 2020.

Il titolo è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore per via del leak di un video che ne mostra il gameplay, trapelato attraverso i forum di Reddit.

Nel filmato di circa un minuto è possibile vedere alcune ambientazioni in stile epic fantasy e il gameplay, che ricorda quello di Darksiders. Si tratta tuttavia di scene catturate da una versione di gioco che risale agli inizi del 2019, stando alle indicazioni dell’utente di Reddit che ha creato il post; questo significa che il prodotto che vedremo a fine anno potrebbe essere molto diverso da come appare oggi nel video.

Oltre che su PlayStation 5, Godfall è atteso per questo inverno anche su PC come esclusiva di Epic Games Store.