PlayStation 5 sarà lanciata a ottobre?

Parte tutto da un annuncio di lavoro di Sony Interactive Entertainment Inc., pubblicato sul sito Rikunabi.

In pratica, si cerca un manager per la selezione e fornitura di componenti per PlayStation 5. Un annuncio forte e d’impatto, ma è un’altra informazione a scatenare i fan. Nel testo, infatti, appare la specifica “[…] PlayStation 5 il cui lancio è programmato per Ottobre 2020”.

Non esattamente una notizia da poco, visto che di PlayStation 5 non si sa praticamente nulla, tanto meno il periodo di lancio, anche se fino a oggi si era sempre vociferato di novembre, un po’ come avvenuto per PlayStation 4.

Ovviamente, i fan sono impazziti alla notizia, e il magazine giapponese Famitsu ha pensato di chiedere ragguagli proprio a Sony Japan. La quale si è affrettata a rispondere che si è trattato di un errore dell’agenzia di recruiting, poiché il messaggio originario fornito da SOny non includeva questa informazioni.

Solo il tempo saprà dire che si è trattato di uno scoop involontario o di un vero errore, ma di sicuro, in questo momento, Rikunabi non se la starà passando bene.