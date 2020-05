PlayStation 5: presentazione imminente

SI era parlato del periodo estivo, per la presentazione in pompa magna di PlayStation 5, ma le cose potrebbero andare meglio del previsto. Sony, fino a ora, ha utilizzato una strategia fin troppo attendista, lasciando spazio libero a Microsoft e la sua prossima Xbox Series X. Ma, al contrario delle voci di corridoio che la volevano in difficoltà con la produzione della nuova console, si sarebbe trattato di una tattica ben pianificata. Quella, cioè, di comprimere le presentazioni in un periodo di tempo limitato, prima dell’uscita, in modo da intensificare la presenza nei media.

Stando a Venturebeat, dunque, da qui al momento dell’uscita nei negozi, ci saranno diversi eventi-chiave da parte del colosso giapponese. Il primo a tema PlayStation 5, si dovrebbe tenere nella seconda settimana di giugno e dovrebbe presentare alcuni dei principali titoli first e third party che accompagneranno l’uscita della console. Non è detto che verrà mostrato il design della macchina, però, privilegiando invece proprio i software.

La sensazione, infatti, è che il design sarà uno degli ultimi aspetti a essere mostrati, una sorta di ciliegina sulla torta e la conferma dei rumor che lo vogliono molto diverso rispetto ai precedenti. A seguire la presentazione di giugno ci sarà. poi, uno State of Play ai primi di agosto, focalizzato su altri titoli della generazione attuale e della prossima. Non manca molto, dita incrociate.