PlayStation 5: il design sarà questo?

Da giorni girano le immagini di un nuovo brevetto registrato da Sony e scoperto dal sito olandese LetsGoDigital che mostrano il design di una macchina misteriosa. Dalla pubblicazione della notizia sono iniziate a susseguirsi le voci che si potesse trattare del brevetto di PlayStation 5, e ora ci ha pensato uno degli sviluppatori dello studio britannico Codemaster a confermare la notizia, o almeno parte di essa.

Il design in foto, infatti, a opera dell’ingegnere di Sony Yusuhiro Ootori, è quello del kit di sviluppo di PlayStation 5, ossia una versione speciale della console creata apposta per l’uso degli sviluppatori.

“È un dev kit, ne abbiamo alcuni in ufficio”, ha scritto il senior artist di Codemasters, Matthew Stott in un post su Twitter. Poche ore dopo, prima il messaggio e poi l’intero profilo utente di Stott sono spariti da dal social network.

Va notato che i kit di sviluppo delle console da sempre, e per ovvi motivi, differiscono sostanzialmente nel design dalle versione poi messe in commercio, naturalmente più curate e appetibili per il pubblico. È comunque interessante notare la particolare forma a “V” della macchina, che ricorda un 5 in numeri romani. Un’idea interessante e che non ci dispiacerebbe vedere (con le dovute modifiche) anche nel design del modello di PS5 pensato per i consumatori.