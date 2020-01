PlayStation 5, il creatore di God of War dice che verrà presentata presto

Secondo alcune voci di corridoio abbastanza insistenti che girano ormai da diversi giorni, PlayStation 5 verrà presentata da Sony a febbraio. A rafforzare l’attendibilità del rumor nelle ultime ore ci ha pensato David Jaffe, il creatore delle serie di Twisted Metal e God of War, di certo vicino più di altri agli ambienti della società giapponese.

Su Twitter Jaffe sembra non avere dubbi: «Mancano meno di 4 settimane alla presentazione di PS5. Sony sa che i videogiocatori più appassionati sono pronti ad agguantare ogni minima informazione e che solo per questo motivo Microsoft sta attualmente dominando la conversazione. Ciò può cambiare facilmente nel momento in cui saranno pronti a svelarsi (a patto che sia un buon reveal)». Rispondendo poi a uno dei follower che chiedeva se la sua fosse una notizia certa o solo una previsione, Jaffe ha risposto: «Posso dire che è il segreto peggio custodito [nell’industria] dei videogiochi in questo momento. Presentazione a febbraio, come hanno fatto con PS4».

Da alcuni giorni è in corso presso il Sony Square di New York l’evento Experience PlayStation per celebrare i 25 anni di storia del brand. La manifestazione terminerà il prossimo 15 febbraio, e secondo molti è proprio in quell’occasione che Sony svelerà finalmente le sue carte per il futuro.

PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that's an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good).

