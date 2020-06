PlayStation 5: ecco l’evento di presentazione (e una probabile data di uscita)

Inizialmente doveva arriva il 4 giugno. Parliamo dell’evento Sony durante il quale, si dice, sarebbero stati presentati i principali titoli che avrebbero accompagnato il lancio di PlayStation 5, oltre a dirci qualcosina di più della prossima console del produttore giapponese. Le sommosse negli Stati Uniti per il caso Floyd, tuttavia, hanno convinto la compagnia giapponese a rinviare l’appuntamento a data da destinarsi.

Sony, di punto in bianco, ha comunicato la nuova data e si parla di una data molto vicina: 11 giugno, alle ore 20 per l’Italia.

Cosa aspettarsi da questo evento? Girano diverse voci a tal proposito e quella più attendibile parla di una carrellata dei principali titoli di lancio, e non solo, di PlayStation 5. Molti, tuttavia, sostengono che i tempi siano maturi anche per sapere la data di uscita e il prezzo della console. Nel frattempo, serpeggia una suggestione: e se la data dell’evento celasse anche quella di uscita, e quel 11/6 diventasse poi 6/11, cioè 6 novembre?

Un paio di giorni e finalmente lo sapremo.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020