PlayStation 5: e venne il giorno

Finalmente ci siamo: dopo il giusto rinvio, l’evento che doveva tenersi il giorno 6 giugno sarà trasmesso invece oggi, alle ore 22 italiane. Tanti i gossip e le notizie trapelate sottobanco, pronti a dire in anteprima quel che ci aspetta, ma la verità è che non ci sono certezze. Quasi certamente si tratterà della presentazione dei titoli di lancio, e in fase di sviluppo, per PlayStation 5. Si fanno molti nomi, a tal proposito, e tra i più gettonati vi sono un nuovo God of War, quasi certamente uno Spider-Man 2 e un Horizon 2, e forse pure un Gran Turismo. Probabile anche qualche notizia sulla console in sé, tanto che potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire la data di uscita e il prezzo, e a questo punto ci si aspetta, finalmente, di vedere il design della console. Da più parti, si vocifera poi di una grossa sorpresa sul fronte tecnico.