PlayStation 5 confermata per il 2020

The Last of Us – Part 2, in uscita il 19 giugno, e Ghost of Tsushima, atteso per il 17 luglio, si apre ufficialmente il periodo più caldo per Sony. E mica per i mesi estivi: sarà quello, infatti, che la porterà al periodo natalizio e alla next gen. Inutile girarci attorno: la pandemia da Coronavirus ha impattato, e molto, anche su questa industria, e dunque sono in tanti a chiedersi se le console di prossima generazione, e soprattutto i relativi giochi, usciranno nei tempi prestabiliti. Perché il paradosso è questo: l’hardware c’è, è pronto, e la questione diventa semmai l’approvvigionamento di componenti. Il grosso del problema, invece, sarebbe nello sviluppo dei videogame. Sony, tuttavia, è corsa a gettare acqua sul fuoco: al momento va tutto secondo piani.

Questa, per lo meno, la notizia che trapela dalla presentazione che è seguita alla presentazione dei risultati fiscali del 2019. Un anno che è andato molto bene, con un vistoso aumento degli abbonati a PlayStation PLus e una PlayStation 4 venduta per oltre 106 milioni di unità, e che fa da apripista ideale a un 202 quanto mai strategico ma anche afflitto, come sappiamo, da restrizioni dovute al dilagare del Coronavirus. Benché Sony, da dichiarazione ufficiale, sia cosciente di ritardi dovuti proprio allo sviluppo dei videogame di nuove generazione, conferma la data di uscita di PS5 e del suo parco software per il periodo natalizio 2020. Anche perché, di fatto, la divisione videogame del gigante nipponico è l’unica a non aver subito contraccolpi economici per la situazione contingente, dopo che quelle di cinema e musica stanno vivendo un pericoloso momento di stallo.

Qui di seguito il trailer di Godfall, una delle prime esclusive ufficiali annunciate per PlayStation 5.