PlatinumGames riceve investimenti da Tencent

PlatinumGames ha annunciato di aver ricevuto un investimento da Tencent, della cui portata tuttavia non si conoscono i dettagli. Secondo le dichiarazioni del presidente Kenichi Sato, la nuova partnership con il gigante del gaming cinese «non avrà effetti sull’indipendenza della compagnia» ma i fondi saranno utilizzati per espandere il business «dallo sviluppo dei videogiochi alla pubblicazione autonoma». D’altra parte l’idea era già nei piani di Platinum da diverso tempo e proprio lo scorso maggio il capo dello studio Atsushi Inaba aveva dichiarato che nel 2019 sarebbero state gettate «nuove basi» per il futuro dell’attività.

Per produrre i propri giochi finora Platinum ha sempre fatto affidamento su publisher esterni. È il caso dei titoli del passato ma anche quelli attualmente in sviluppo, come Babylon’s Fall, finanziato da Square Enix, o Bayonetta 3, in mano a Nintendo. Tuttavia, lo sviluppatore ha di recente sostenuto di avere almeno due progetti originali non ancora annunciati ed è quindi probabile che questa nuova infusione di capitale dia modo di portarli a compimento senza dover ricorrere all’aiuto di soggetti esterni.