Platinum Games prepara 4 annunci bomba, ma uno è già qui

Platinum Games ha intrapreso ormai da tempo un percorso per arrivare a pubblicare autonomamente i propri titoli e conservare così i relativi diritti sulle proprietà intellettuali. Dopo la notizia dei finanziamenti ricevuti da Tencent di qualche settimana fa, ora lo studio è tornato a far parlare di sé dopo aver lanciato il sito teaser “Platinum Four” per presentare i suoi prossimi quattro progetti.

Il primo, rivelato a poche ore di distanza, è la versione rimasterizzata di The Wonderful 101, titolo uscito nel 2013 in esclusiva per Wii U e diretto da Hideki Kamiya. Per finanziare la remaster Platium Games ha contestualmente lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter, che gli ha permesso di raccogliere in poche ore i fondi necessari alla pubblicazione su Nintendo Switch, Steam e PlayStation 4. In mezza giornata infatti, circa 18.000 sostenitori hanno contribuito con oltre un milione di euro al progetto, e la cifra è probabilmente destinata a raddoppiare, se non triplicare, entro il 6 marzo, data del termine della campagna.

Con The Wonderful 101: Remastered la compagnia giapponese sembra voler dimostrare di avere la forza e il seguito necessari per procedere indipendentemente sulla sua strada come ha deciso lo scorso anno. Ora attendiamo di vedere quali sono le altre tre carte nella sua mano.