PES League 2019: le finali si giocheranno all’Emirates Stadium!

Konami ha annunciato che le finali mondiali della PES LEAGUE 2019 si terranno all’Emirates Stadium, in Inghilterra, dove l’Arsenal gioca le sue partite casalinghe.

Il torneo si svolgerà dal 28 al 29 giugno e vedrà sfidarsi sedici tra i migliori giocatori del mondo in competizioni 1 vs 1, più otto squadre in co-op.

PES LEAGUE è il torneo ufficiale di eSport per PES 2019 in cui migliaia di giocatori provenienti da tutto il mondo si sfidano in eventi locali e online. Anche quest’anno il torneo vede la partecipazione del campione italiano Ettore Giannuzzi, aka Ettorito97, che nella scorsa edizione ha trionfato sia nelle competizioni in singolo che in squadra con il suo team Broken Silence, e oggi si ritrova in finale a difendere l’ambito titolo dall’agguerrita concorrenza.

Michael Leavey, il media e marketing manager dell’Arsenal, ha dichiarato: “Siamo lieti di supportare KONAMI ospitando un evento stimato come le Finali Mondiali PES League. L’ Emirates Stadium è un luogo particolarmente adatto per accogliere questi giocatori di alto livello mentre si sfidano in una feroce competizione per scoprire chi sarà il campione del mondo.”