PES 2020, lanciato il nuovo torneo eFootball.Open

A poche settimane di distanza dall’apertura delle fasi di selezione della Fifa eWorld Cup 2020, anche Konami dà il via ufficiale alle registrazioni per l’e.Football.Open, che insieme all’e.Football.Pro (riservato ai club e ai professionisti) rappresenta uno dei due tornei online di eSport ufficiali di PES 2020.

Come la vecchia PES League Competition, che L’Open va a rimpiazzare, si tratta di una competizione aperta a tutti i giocatori di PES 2020, che nel corso del prossimo mese saranno chiamati a scegliere la propria squadra preferita tramite la modalità Matchday. Il torneo si giocherà esclusivamente 1v1, in partite che si disputeranno ogni due settimane a partire da dicembre. I giocatori verranno divisi, sulla base dei loro punteggi online, nelle categorie di livello “Basic”, “Intermediate” ed “Expert”; questi ultimi avranno la possibilità di aggiudicarsi un posto per le Regional Finals e le World Finals, dove saranno in palio premi in denaro, e avranno anche l’occasione di farsi notare da i più celebri club calcistici che sono in cerca delle future stelle dell’eFootball.

I giocatori della categoria “Expert” verranno infine inseriti in classifiche dedicate alla loro piattaforma di riferimento (PS4, Xbox One o PC) e i migliori 50 giocatori accederanno alle finali online.

Il programma della competizione (benché soggetto a possibili variazioni) è il seguente: