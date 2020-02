Overwatch League, gli eventi previsti in Cina si terranno in Corea del Sud

Dopo due settimane di incertezza, Blizzard ha preso una decisione che riguarda gli eventi cinesi della Overwatch League di febbraio e marzo cancellati a causa dell’epidemia di coronavirus. Le 27 partite che avrebbero dovuto giocarsi in casa per le squadre del Dragone (più precisamente a Shanghai, Guangzhou, e Hangzhou) si terranno invece a Seoul, in Corea del Sud, dove tra l’altro alcuni di questi team hanno già trovato una sistemazione temporanea in attesa che la crisi sanitaria si risolva.

Le date dei nuovi match non sono state ancora annunciate così come non si sa se per le organizzazioni cinesi verrà prevista una qualche forma di compensazione a fronte dello svantaggio causato dal trasferimento. Ricordiamo infine che tutti gli eventi verranno trasmessi quest’anno in diretta in esclusiva su YouTube.

This weekend marks the date the Overwatch League was set to debut in China. We promised real time updates on rescheduling matches, and today we have more information for our #OWL2020 fans 🧡

Latest update here https://t.co/DAxdrV80rC — Overwatch League (@overwatchleague) February 14, 2020