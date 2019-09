Overwatch arriva su Switch insieme a tante novità!

Dopo una serie di leak e indiscrezioni uscite nei giorni passati, Nintendo e Blizzard hanno ufficialmente annunciato che il popolare sparatutto a squadre Overwatch sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 15 ottobre. L’unica differenza tra il porting Switch e le versioni per le altre piattaforme sarà nella risoluzione, che raggiungerà di 720p e 30 fps in modalità portatile e i 900p e 30 fps in quella TV.

Per giocare online sarà richiesto un abbonamento a Nintendo Switch Online, e se siete già tra i sottoscrittori del servizio, vi farà piacere sapere che a partire da oggi avete la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni storici titoli per Super NES inclusi gli indimenticabili The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Metroid e molti altri ancora.

Il catalogo dei giochi Snes era una novità da tempo attesa dagli utenti di Switch e va ad affiancare quello già disponibile dei giochi per Nes. Come quest’ultimo, sarà regolarmente aggiornato con nuovi titoli nel corso dei prossimi mesi.

Ma le novità dell’ultima Nintendo Direct non finiscono qui, oltre ad Overwatch diversi altri titoli già pubblicati su altre piattaforme raggiungeranno Switch, tra i quali segnaliamo Tokyo Mirage Session #FE Encore e Return of The Obra Dinn, il geniale videogioco di investigazione creato dallo sviluppatore indipendente Lucas Pope.

Annunciato anche un nuovo personaggio per Super Smash Bros. Ultimate, Terry Bogard dalle serie Fatal Fury di SNK, che entra a far parte del season pass in arrivo a novembre.

Tra i nuovi giochi presentati invece troviamo Super Kirby Clash, un episodio inedito della serie già disponibile sullo store Nintendo e che adotta la formula “free-to-start” permettendo il download gratuito e offrendo acquisti in gioco per sbloccare contenuti extra. È stato poi rivelato lo sviluppatore Hi-Rez è al lavoro su un nuovo sparatutto online intitolato Rogue Company.

Assolutamente inaspettati, infine, i reveal del seguito di Deadly Premonition, la folle avventura horror investigativa creata dal game designer giapponese Hidetaka “Swery” Suehiro, e della versione rimasterizzata di Xenoblade Chronicles, l’acclamato RPG di Monolith Software uscito su Wii nel 2010. Entrambi i giochi saranno pubblicati nel corso del prossimo anno.