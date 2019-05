Ora puoi giocare con la PS4 sul tuo iPhone

Con la versione 6.5 del firmware di PlayStation 4, vale a dire l’aggiornamento del sistema operativo della console, è stata introdotta la possibilità di utilizzare un dispositivo iOS per il così detto remote play. Si tratta di una tecnologia di streaming con cui, in buona sostanza, si gioca su iPhone o iPad col titolo caricato nella console di Sony. Un tempo il remote play venne sperimentato, con successo, su PS Vita, ma la morte commerciale della piccola console portatile, decretata dalla stessa Sony, ha convinto il gigante giapponese a trasportare il tutto su mobile. C’è da dire che, prima che la funzione fosse supportata ufficialmente da Sony, era comunque possibile sfruttarla con delle app iOS a pagamento, mentre ora basta aggiornare il firmware di PS4 alla nuova versione e scaricare o aggiornare l’app ufficiale PS4 Remote Play sul proprio dispositivo iOS. Quest’ultimo, così facendo, riceve da PS4 le immagini del gioco e consente di giocarvi sfruttando il touch-screen, a patto di usare la medesima connessione wifi. Se questa è abbastanza veloce, si gioca in modo fluido, senza ritardo, specie se non si ha a che fare con titoli dove è richiesto un tempismo perfetto. Dopo la messa a punto di questa tecnologia, sono in molti ormai a chiedersi se la prossima console di Sony avrà un doppio uso fisso-portatile, sulla falsariga di quanto avviene per la Nintendo Switch. Nel frattempo, buon remote play a tutti.