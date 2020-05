Oltre a Call of Duty 2020, da Activision arriveranno altri due titoli

Come da indiscrezioni che avevamo riportato, Call of Duty 2020, o come si chiamerà, è confermato in uscita per la fine dell’anno. Ma non sarà l’unica novità di Activision.

Nel corso di una recente assemblea con i suoi investitori e azionisti, i manager del colosso americano dell’intrattenimento hanno infatti svelato alcune strategie future, oltre a evidenziare lo smodato successo delle recenti uscite, in particolare Call of Duty: Warzone. Dopo alcune voci che raccontavano di uno sviluppo travagliato, è stato quindi confermato che il prossimo Call of Duty uscirà effettivamente quest’anno, accompagnato dall’espansione Shadowlands per World of Wacraft e da altri due nuovi titoli.

Non è stato rivelato di cosa si tratta, ma molti puntano su un nuovo capitolo di Tony Hawk Pro Skater e, forse, uno di Crash Bandicoot. Non resta che aspettare qualche settimana: considerato il lancio autunnale, agli annunci non dovrebbe mancare molto.