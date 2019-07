Oltre 100 giochi disponibili al lancio per il servizio in abbonamento di Ubisoft

Uplay+, il servizio di giochi in abbonamento di Ubisoft per PC e Google Stadia, offrirà oltre 100 giochi (qui per la lista completa) al suo debutto il prossimo 3 settembre.

Una libreria notevole se pensiamo che tra questi troveremo tutti i capitoli delle serie di Assassin’s Creed, Far Cry (tranne il primo), Tom Clancy’s e Watch Dogs, inclusi quelli usciti da poco. Ogni titolo inoltre comprenderà tutti i DLC, le espansioni e i contenuti aggiuntivi pubblicati, per un totale stimato di oltre 4.000 ore di gioco che non tiene nemmeno conto delle modalità online.

Il servizio costerà 14,99 euro al mese e metterà a disposizione, oltre al catalogo di titoli gratuiti, un accesso anticipato di 3 giorni per le nuove uscite del publisher come ad esempio i prossimi Watch Dogs: Legion e Ghost Recon: Breakpoint.

Gli indecisi, infine, iscrivendosi adesso potranno approfittare di un periodo di prova che va dal 3 al 30 settembre e che potrà essere disdetto in qualsiasi momento.