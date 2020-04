Oculus Quest si dà al fitness

Oculus lo definisce come il primo servizio di fitness full-body per realtà virtuale, e a vederlo c’è da crederci.

Supernatural, questo il nome dell’applicazione VR dedicata al caschetto Oculus Quest, il modello di Oculus che non richiede alcun PC per funzionare, offre una serie di esercizi ben calibrati e spiegati da allenatori di fitness professionisti per tenersi in forma soprattutto in questi tempi di Coronavirus. E non si tratta dei soliti esercizi: vuoi per le ambientazione favolose che fanno da sfondo ai workout, o per i veri e propri videogame “fisici” coi quali il giocatore viene messo a confronto, lo stimolo ad arrivare alla fine dell’allenamento saprà convincere anche i più pigri ad alzare le terga dalla poltrona e tenersi, o rimettersi, in forma.

Dopotutto, l’estate si avvicina e con lei anche la fine del lockdown. Supernatural è offerto in prova gratuita per 30 giorni, al termine dei quali avrà un costo di 19 dollari al mese, con un abbonamento annullabile in qualsiasi momento.