Obsidian ha davvero un nuovo RPG in sviluppo

Qualche tempo fa avevamo parlato di un annuncio di lavoro pubblicato da Obsidian Entertainment che sembrava far riferimento a un nuovo gioco in sviluppo presso l’azienda. Oggi quei sospetti tornano a rafforzarsi, anzi diventano quasi certezza a seguito della comparsa di nuove offerte di lavoro da parte della compagnia per circa una dozzina di figure professionali da impiegare su un “nuovo, grande RPG”.

Stando ai (pochi) dettagli presenti nelle descrizioni degli annunci, si tratterebbe di un titolo sviluppato in Unreal Engine 4, con un sistema di combattimento corpo a corpo in prima persona e delle funzionalità multiplayer di cui purtroppo non viene fornito alcun particolare preciso.

Inoltre, nell’annuncio che riguarda la posizione di lead narrative designer (lo stesso pubblicato a giugno ma, a quanto pare, ancora aperto) si parla di “un fantastico GDR multipiattaforma”, il che potrebbe stare sicuramente a indicare PC, Xbox e Xbox Scarlett, ma anche console della concorrenza se si tengono in considerazione alcune recenti dichiarazioni di Microsoft in questo senso.

Nel frattempo Obsidian ha rilasciato anche un nuovo video di gameplay in cui vengono mostrate alcune armi utilizzate dal protagonista di The Outer Worlds, il progetto dello studio in uscita il 25 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, e su Nintendo Switch entro la fine dell’anno.