Obsidian è al lavoro su un nuovo RPG?

Tra le ultime acquisizioni di Microsoft, troviamo quella Obsidian Entertainment avvenuta nel novembre dello scorso anno. Lo studio è noto per aver sviluppato giochi di ruolo di grande successo come Fallout New Vegas e i due Pillars of Eternity e sappiamo che al momento è al lavoro sull’imminente The Outer Worlds. Sembra però che lo sviluppatore sia già al lavoro su un nuovo gioco, o così verrebbe da pensare leggendo un recente post pubblicato su Twitter dal capo del Narrative Design dello studio Kate Dollarhyde: “Stiamo cercando un Lead Narrative Designer per il nostro prossimo progetto!” si legge nel tweet. Tra i requisiti richiesti ci sono esperienza nello sviluppo di giochi di ruolo con scelte di dialogo multiple.

Nonostante Obsidian faccia ora parte della famiglia Xbox Game Studios, nel relativo annuncio di lavoro pubblicato sul sito dell’azienda possiamo leggere che si tratta di “un fantastico GDR multipiattaforma”. Se si davvero abbiamo a che fare con un nuovo gioco, quest’ultima dicitura non va necessariamente interpretata come l’apertura ad altre console, ma potrebbe semplicemente stare lì a indicare PC e Xbox.

Bisogna inoltre notare il fatto che Dollarhyde parla di “progetto”, il che ci porta naturalmente a pensare a un nuovo titolo. Tuttavia, nell’annuncio si fa riferimento al “prossimo gioco” di Obsidian, e potrebbe quindi trattarsi proprio di The Outer Worlds. Non è strano infatti immaginare che la nuova risorsa possa essere messa all’opera su eventuali contenuti post lancio del gioco, come DLC o espansioni. È meglio dunque non lasciarsi prendere da eccessivi entusiasmi. Solo il tempo ci saprà dare risposta.