Nvidia rimasterizzerà i vecchi giochi in Ray-Tracing!

I vantaggi della rimasterizzazione con l’aggiunta dell’illuminazione in Ray-Tracing li abbiamo visti all’inizio di quest’anno con Quake II RTX (la riedizione del classico di id Software del 1997), ma adesso Nvidia sembra averci preso gusto al punto da lanciare un vero e proprio “programma di rimasterizzazione” di alcuni giochi del quale si occuperanno il suo Lightspeed Studios.

L’azienda ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro in cui cerca un producer che diriga il progetto e dove rivela, tra l’altro, che il primo titolo sul quale il fortunato candidato scelto dovrà lavorare sarà qualcosa che “conosciamo e amiamo”.

Oltre alla remastered Quake II RTX, Lighspeed Studios in passato si è occupato di numerosi porting per Nvidia Shield tra i quali spiccano quello di Doom 3 e Half-Life 2. Entrambi i titoli, oltre a condividere una certa affinità con Quake II, sembrano aderire perfettamente alla descrizione del gioco di cui si parla nell’annuncio di lavoro.