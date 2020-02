Nvidia mette in palio 77 GeForce RTX 2080 Ti di Cyberpunk 2077

Nvidia ha lanciato un interessantissimo contest per chi è appassionato di gaming su PC e attende con trepidazione la nuova avventura fantascientifica di CD Projekt Red. Dall’account Twitter del produttore è possibile provare a vincere un’esclusivissima GeForce RTX 2080 Ti di uno sgargiante colore giallo e griffata Cyberpunk 2077. Non si tratta solo di un gran bel pezzo di scheda video, ma anche di un’edizione limitatissima visto che ne esistono solo 77 esemplari. Per tentare di aggiudicarvene uno, basta fare il retweet del post in calce alla notizia taggando un amico videogiocatore e includendo l’hashtag #RTXOn.

Cyberpunk 2077 uscirà il 17 settembre 2020 per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. CD Projekt Red ha anche confermato da poco che una versione next-gen per Xbox Series X e PlayStation 5 arriverà in un secondo momento. Ma non solo, chiunque acquisterà il gioco su Xbox One riceverà automaticamente l’upgrade gratuito alla versione di nuova generazione attraverso la funzione Smart Delivery di Xbox Series X che è stata rivelata da Microsoft proprio qualche giorno fa.

1. RT this video.

2. Tell us about a fellow gamer who has helped you out! (Tag them in the replies with #RTXOn)

3. If selected, you BOTH will win the ultimate GPU for playing CP2077. pic.twitter.com/MfOYGJbx98

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 24, 2020