Nvidia fa sconti per il Back to School

Il produttore americano di processori grafici e tecnologie grafiche d’avanguardia, in collaborazione con alcuni partner, ha deciso di proporre diversi modelli di notebook a prezzi scontati, in occasione del ritorno sui manchi di scuola. Non parliamo “ovviamente” di semplici, noiosi, notebook per studiare e navigare, ma postazioni utili anche (e soprattutto) a giocare ai migliori videogame per PC. Ogni occasione è buona, insomma.

Il primo modello a godere della campagna è l’MSI PS63 Modern 8RC, un leggerissimo notebook dotato di scheda video GeForce GTX1050 e processore Intel Core i5, offerto con uno sconto del 20%. Sempre da MSI c’è il GL63 8SE, che ha addirittura una RTX 2060 ed è disponibile con uno sconto del 5%. Da Asus sono disponibili invece il TUF Gaming FX505, con GeForce 1660 TI e uno sconto del 5%, e il ROG Zephyrus S, con una splendida e recentissima RTX 2080, disponibile con sconto del 27%. Per vedere tutte le offerte della campagna basta dare un’occhiata all’apposita sezione dello store di Nvidia.